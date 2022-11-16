Малышева сделала неожиданное заявление о пользе стресса

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала, чем может быть полезен стресс.

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Вместе со своим коллегой иммунологом Андреем Продеусом специалист выявила, что стресс во многом помогает человеческому организму переживать сложные ситуации. По словам Малышевой, этот механизм приспособления природа придумала специально для того, чтобы люди могли эффективно справляться с жизненными трудностями.

Продеус отметил, что при стрессе высвобождается сахар, который в свою очередь питает мозг, сердце и мышцы. А это необходимо для человека, чтобы работать, думать и двигаться.

Также еще одним плюсом стресса, по мнению Малышевой, является подавление боли и воспалений. Благодаря этому человеку проще начать действовать. Но врач-терапевт уточнила, что, если испытывать эмоциональные переживания, сидя на одно месте, появится риск возникновения затяжного стресса, который может привести к ряду тяжелых заболеваний.