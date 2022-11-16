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50 минут назад

Илья Авербух объяснил падение рейтингов "Ледникового периода" "данностью времени"

Газета.Ru

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал падение рейтингов шоу "Ледниковый период" в беседе с sport24.ru.

Илья Авербух объяснил падение рейтингов "Ледникового периода"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авербух считает "проседание" рейтингов по сравнению с предыдущими годами неудивительным. По словам фигуриста, на данный момент "объективно" все развлекательные программы стоят ниже информационных по значимости.

"Это данность времени, все рейтинги сейчас находятся в информационных передачах. Мы стараемся в нашей передаче удержать этот баланс, понимаем чувство времени", - уточнил Авербух.

Продюсер отметил, что благодарен Первому каналу и его генеральному директору Константину Эрнсту за поддержку проекта. Авербух добавил, что сейчас упорно работает над развитием и расширением "Ледникового периода".

Ранее Авербух рассказал о шоке после падения фигуристки Татьяны Тотьмяниной на "Ледниковом периоде".

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