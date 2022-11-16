Илья Авербух объяснил падение рейтингов "Ледникового периода"

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал падение рейтингов шоу "Ледниковый период" в беседе с sport24.ru.
Авербух считает "проседание" рейтингов по сравнению с предыдущими годами неудивительным. По словам фигуриста, на данный момент "объективно" все развлекательные программы стоят ниже информационных по значимости.
"Это данность времени, все рейтинги сейчас находятся в информационных передачах. Мы стараемся в нашей передаче удержать этот баланс, понимаем чувство времени", - уточнил Авербух.
Продюсер отметил, что благодарен Первому каналу и его генеральному директору Константину Эрнсту за поддержку проекта. Авербух добавил, что сейчас упорно работает над развитием и расширением "Ледникового периода".
Ранее Авербух рассказал о шоке после падения фигуристки Татьяны Тотьмяниной на "Ледниковом периоде".