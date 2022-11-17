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5 минут назад

В Московском зоопарке дали объяснение одиночеству Диксона в вольере

Мослентаиещё 4

Объяснение одиночеству белого медведя Диксона в вольере дала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке дали объяснение одиночеству Диксона в вольере
Фото: мослентамослента

«Диксону не нужен компаньон в вольере», — заявила она.

Акулова объяснила, что многие переживающие за судьбу раненого медведя люди думают, что ему очень скучно одному, и предлагают «подсадить» к нему какое-нибудь животное.

«В этом нет никакой необходимости. Во-первых, потому что белые медведи — одиночки по своей природе», — написала Акулова.

Во-вторых, продолжила она, в период реабилитации стоят совсем другие задачи: Диксон регулярно проходит тренинги, во время которых специалисты общаются с ним и развивают его эмоционально и физически.

«Медведь не страдает от скуки. А вот другое животное на своей территории он может принять за еду и съесть. Диксон вполне сможет это сделать — он стал гораздо шустрее и проворнее», — добавила Акулова.

Ранее директор Московского зоопарка успокоила переживающих за безопасность Диксона посетителей.

«Многие считают, что открывать Диксона для обзора посетителей небезопасно для него. Но опасения эти напрасны», — заявила она.

Общество,Светлана Акулова,
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