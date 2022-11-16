Уровни террористической опасности: что означают, план действий

Скорее всего, в новостях вы слышали сообщения о том, что в ряде регионов РФ или конкретном субъекте объявлен какой-либо уровень террористической опасности. У граждан, которые ранее такой термин не слышали, возникает немало вопросов: кто объявил этот уровень, почему именно такой, что это значит, как должен действовать гражданин и что в таком случае делает власть. Чтобы узнать ответы на эти вопросы и понять, какие уровни террористической опасности устанавливают в России, читайте в материале «Рамблера».
Чтобы своевременно информировать население о том, что в регионе возникла угроза террористического акта, в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», могут устанавливаться уровни террористической опасности, которые предполагают различные меры по обеспечению безопасности гражданина и государства.
Уровни террористической опасности также устанавливаются, чтобы проинформировать население о том, что Национальный антитеррористический комитет вместе с органами исполнительной власти и органами власти субъектов РФ, организуют действия по противодействию совершения террористического акта.
В отдельных частях или регионах России может быть установлен один из трех уровней террористической опасности: синий, желтый, красный.
Синий уровень опасности – повышенный. Устанавливается только при наличии информации о реальной возможности совершения террористического акта. Эта информация не точная, но требует подтверждения или опровержения.
Желтый уровень опасности – высокий. Такой уровень опасности устанавливают, если информация о возможности совершения акта террора уже подтверждена.
Красный уровень опасности – критический. Устанавливается, когда есть информация об уже совершенном террористическом акте или совершенных действиях, создающих угрозу террористического акта.
Решения об объявлении, изменении или отмене «синего» и «желтого» уровня опасности в каждом конкретном субъекте РФ принимает председатель антитеррористической комиссии в этом субъекте страны. Свое решение он согласует с руководителем территориального органа безопасности субъекта РФ.
Когда уровень установлен, председатель антитеррористической комиссии в субъекте РФ должен незамедлительно оповестить об этом председателя Национального антитеррористического комитета.
В случае с «красным» уровнем террористической опасности, правила другие. Так, решение о его установлении, изменении или отмене на территории или участке территории конкретного субъекта принимает председатель Национального антитеррористического комитета. Решение принимается на основании представления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте страны.
Кроме того, председатель НАК определяет срок, в течение которого в субъекте страны будут действовать установленный уровень террористической опасности, а также границы участка, в пределах которых действует этот уровень. Кроме того, он устанавливает перечень действий и дополнительных мер.
При этом уровень террористической опасности может быть установлен не более, чем на 15 суток. Все решении об установлении определенного уровня на участке территории РФ, его изменении или отмене должны быть незамедлительно обнародованы с помощью средств массовой информации.
При повышенном, «синем», уровне предусматриваются определенные дополнительные меры по обеспечению безопасности общества, личности и государства.
Так, власти при «синем» уровне опасности должны:
Кроме того, население должно быть своевременно проинформировано о том, как вести себя при установленном уровне опасности.
При желтом уровне опасности, к мерам, установленным при «синем» уровне, добавляются другие:
Кроме того, органы власти должны проверить готовность персонала и подразделений потенциальных объектов для террора и отработать возможные действия по пресечению террористического акта и спасению людей, а также подготовиться к ситуации, когда акт совершен. То есть, определить места для временного размещения людей, перевести медицинские организации в режим повышенной готовности, а также оценить возможности по медицинской эвакуации лиц, которые могут пострадать в результате террористического акта.
При установлении критического уровня террористической опасности, к вышеупомянутым мерам, добавляются дополнительные меры: