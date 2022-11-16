Глава МВД ответил на вопрос о лишении гражданства рожденных в РФ

Россияне, получившие гражданство по рождению, не могут быть его лишены, возможен только добровольный отказ. Об этом в ходе своего выступления в Совете Федерации заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, пишет ТАСС.
«Прекращение гражданства для граждан, которые получили его по рождению, допускается только в добровольном порядке. Никто из родившихся в РФ граждан не может быть лишен гражданства, кроме как в добровольном порядке», - заметил он.
Ранее группа сенаторов внесла нижнюю палату парламента проект поправок к закону «О гражданстве», предусматривающих лишение приобретенного гражданства России за дезертирство, добровольную сдачу в плен и неисполнение приказа в период действия военного положения.
Также член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заверил, что верхняя палата парламента поддержит поправки президента о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной целостности России.