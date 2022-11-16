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39 минут назад

Россия и Китай открыли движение по железнодорожному мосту через Амур

Lenta.ruиещё 2

Россия и Китай запустили движение по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур. Об этом стало известно из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Россия и КНР запустили движение по первому в истории ж/д мосту через Амур
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что 16 ноября заработал участок межгосударственной границы в районе населенного пункта Нижнеленинское Еврейской Автономной области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян в КНР. Первым по новому мосту проехался грузовой железнодорожный состав. Он отправился из России в Китай.

В августе 2021 года была завершена укладка рельсов на первом железнодорожном мосту между Россией и Китаем. Из 2,2 километра общей длины на российскую сторону приходится 309 метров. Проектная скорость движения составляет 100 километров в час, пропускная способность — до 20 миллионов тонн грузов в год.

Мост рассчитан на поочередный пропуск составов по пути с колеей двух стандартов — китайскому с шириной 1435 миллиметров и российскому с шириной 1520 миллиметров. РФПИ совместно скитайскими партнерами профинансировал более 70 процентов от всего бюджета строительства российской части моста.

Общество,Российский фонд прямых инвестиций,
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