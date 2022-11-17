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52 минуты назад

В России за сутки выявили 5 680 случаев заражения коронавирусом

ТАССиещё 4

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 680, летальных исходов из-за ковида - на 61. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 5680 случаев коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 380 случаев заражения и 63 смерти, всего с начала пандемии - 21 520 021 и 391 273 соответственно.

Количество случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 735 против 6 906 днем ранее, до 20 925 972.

За день в России госпитализировали 1 113 заболевших против 1 219 днем ранее (снижение на 8,7%). Число госпитализаций возросло в 29 регионах и уменьшилось в 44, в 12 субъектах ситуация осталась без изменений.

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