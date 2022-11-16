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13 минут назад

Медики предупредили, что 1,3 млрд человек до 35 лет рискуют оглохнуть из-за наушников

Газета.Ruиещё 1

Международная группа ученых под руководством Каролинского университета подсчитала, что более 1,3 млрд молодых людей могут оглохнуть из-за слишком громкого прослушивания музыки в наушниках или на концертах. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Global Health.

Медики: 1,3 млрд человек до 35 лет рискуют оглохнуть из-за наушников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали 33 работы, посвященные влиянию громкой музыки на слух 20 тыс. человек в возрасте от 12 до 34 лет. Оказалось, что 50% из них регулярно слушали музыку на громкости до 112 децибел.

По словам ученых, громкость свыше 85 децибел может привести к повреждению слуха. Слишком громкая музыка в наушниках может повредить внутреннее ухо, слуховой нерв, уменьшить количество волосковых клеток и в конечном итоге приведет к снижению слуха и тугоухости.

С учетом того, что на Земле насчитывается около 2,8 млрд человек в возрасте от 12 до 34 лет, команда подсчитала, что примерно от 670 млн до 1,35 млрд молодых людей грозит потеря слуха.

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