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32 минуты назад

Симоньян высказалась о падении ракет в Польше: «Вот и у них появилась своя Белгородская область»

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент с падением двух ракет на Польшу.

Симоньян: вот и в Польше появилась своя Белгородская область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?» – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Так журналистка отреагировала на новость о падении двух якобы российских ракет в Польше у границы с Украиной. Вечером во вторник польские СМИ сообщили, что ракеты упали на территории Люблинского воеводства, в результате инцидента погибли два человека. По данным местной радиостанции, с аэродрома Томашув-Мазовецкий в небо над Польшей были подняты боевые самолеты.

Премьер республики Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание совета национальной безопасности и обороны. В польском правительстве призвали не публиковать неподтвержденную информацию.

Пока официально подтвердить сообщения о двух упавших в Польше российских ракетах не смог и Пентагон. В американском минобороны добавили, что не стоит «спекулировать без фактов» о возможности применения 5-й статьи устава НАТО в свете информации об инциденте в Польше. Ведомство постарается как можно быстрее выяснить истину про ракеты, чтобы озвучить факты.

Сейчас в Брюсселе ожидают обращения Польши к НАТО с запросом о консультациях в связи с сообщениями о падении ракет на территории республики. Реакция альянса будет зависеть от того, что заявит Варшава о принадлежности этих ракет.

В Минобороны России заявили, что упавшие в Польше ракеты не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Заявления польских СМИ о принадлежности ракет являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на Украине повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

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