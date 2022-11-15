Названы 9 типов деструктивно влияющего на психику детей сетевого контента

Эксперты в рамках круглого стола в Общественной палате РФ по борьбе с распространением деструктивного контента в сети обсудили промежуточные результаты работы по реализации поручения президента РФ Владимира Путина о создании реестра такого рода информации.

Эксперты Центра проанализировали более 1,5 миллиона сообщений в социальных сетях, чья деятельность запрещена на территории России, с суммарными просмотрами более 2 млрд. Они выявили девять категорий деструктивной информации. Согласно анализу в такие категории вошли сексуализация несовершеннолетних; насилие в отношении людей; самоповреждение; насилие в отношении животных; киберунижение; оккультные услуги, направленные на причинение вреда жизни, здоровью, репутации и имуществу; подрыв нормы поведения в семье и школе; нетрадиционные модели межполовых отношений и гендерной идентификации; ложная информация о пользе или отсутствии вреда от употребления снюсов, вейпов, электронных сигарет и других заменителей никотина.