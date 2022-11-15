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24 минуты назад

Эксперты назвали 9 типов деструктивно влияющего на психику детей сетевого контента

Газета.Ru

РОЦИТ подготовил категоризатор для создания реестра деструктивного контента в Интернете

Названы 9 типов деструктивно влияющего на психику детей сетевого контента
Фото: РОЦИТРОЦИТ

Эксперты в рамках круглого стола в Общественной палате РФ по борьбе с распространением деструктивного контента в сети обсудили промежуточные результаты работы по реализации поручения президента РФ Владимира Путина о создании реестра такого рода информации.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин сообщил, что Центр представил предложения по составлению категоризатора деструктивного контента.

Эксперты Центра проанализировали более 1,5 миллиона сообщений в социальных сетях, чья деятельность запрещена на территории России, с суммарными просмотрами более 2 млрд. Они выявили девять категорий деструктивной информации. Согласно анализу в такие категории вошли сексуализация несовершеннолетних; насилие в отношении людей; самоповреждение; насилие в отношении животных; киберунижение; оккультные услуги, направленные на причинение вреда жизни, здоровью, репутации и имуществу; подрыв нормы поведения в семье и школе; нетрадиционные модели межполовых отношений и гендерной идентификации; ложная информация о пользе или отсутствии вреда от употребления снюсов, вейпов, электронных сигарет и других заменителей никотина.

По словам Сагдатулина, проблема заключается в том, что он не регулируется уголовным или административным правом, а находится в «серой зоне».

Второй круглый стол, посвящённый борьбе с деструктивным контентом, состоится в Общественной палате РФ 18 ноября.

Общество,Владимир Путин,Общественная палата России,
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