Главный режиссер театра Вахтангова уволился и покинул Россию

Юрий Бутусов принял решение уволиться с поста главного режиссера театра имени Вахтангова, рассказал директор театра Кирилл Крок. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам Крока, культурное заведение не разрывало контракт с Бутусовым. Режиссер прислал письмо с просьбой об увольнении. Он объяснил это тем, что находится в Париже, и в ближнесрочной перспективе не может вернуться в Россию с тем, чтобы приступить к работе в театре.
«Я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить», - пояснил директор.
Напомним, что в начале мая прекратил работу в театре Вахтангова его художественный руководитель Римас Туминас. Он решил не возвращаться из Литвы, где находился в отпуске по состоянию здоровья.