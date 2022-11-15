Главный режиссер театра Вахтангова уволился и покинул Россию

По словам Крока, культурное заведение не разрывало контракт с Бутусовым. Режиссер прислал письмо с просьбой об увольнении. Он объяснил это тем, что находится в Париже, и в ближнесрочной перспективе не может вернуться в Россию с тем, чтобы приступить к работе в театре.