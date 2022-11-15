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1 час назад

Актер сериала «Кухня» принял ислам и уехал в Казахстан

Lenta.ru

Российский актер Сергей Романович рассказал, что принял ислам и переехал в Казахстан. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Esquire Kazakhstan.

Актер сериала «Кухня» принял ислам и уехал в Казахстан
Фото: Esquire Kazakhstan / YouTubeEsquire Kazakhstan / YouTube

По словам артиста, после съемок сериала «Ольга» он уехал в Саудовскую Аравию и сменил номер телефона, чтобы с ним больше не связывались коллеги из киноиндустрии. Однако позднее ему написали создатели фильма «Коробка», после чего Романович вновь начал сниматься и исполнил в ленте главную роль. Со временем он принял решение окончательно оставить актерскую карьеру — его последним проектом стал сериал «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал», вышедший в 2019 году.

Когда в этом году объявили частичную мобилизацию, Романович решил отправиться в Казахстан. «Было полное ощущение, что границы закроют. Я не хотел попасть под эту историю», — сказал актер.

В будущем он планирует отправиться в США. «Выбрал для себя Лос-Анджелес. Я там был. Мне нравится солнышко, океан, 365 дней в году лето. Жена мечтала там побывать. Мы хотим попутешествовать в ав тодоме по штатам. Природа там просто шикарная!» — восхитился Романович. Он предположил, что будет постоянно ездить то в Лос-Анджелес, то в Дубай, так как он занимается перепродажей недвижимости в ОАЭ и криптовалютами.

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