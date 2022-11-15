В ДНР назвали объект, который может привести к экологической катастрофе

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22 минуты назад

Власти ДНР обеспокоены угрозой утечки химикатов с аварийного завода

Ura.Ru

С аварийного «Горловского химического завода» в ДНР могут утечь химикаты в почву и в реку Крынка. Об этом заявил председатель госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань в разговоре с корреспондентом URA.RU.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Завод прекратил свою деятельность в начале 1990-х годов. При этом все опасные отходы химического производства, образованные за время работы предприятия, а также остатки опасных химических веществ остались на территории завода. Аварийное состояние труб, бочек и цистерн все последующие годы создавало риск попадания ядовитых веществ в грунтовые воды и далее в реку Крынка», — рассказал Кишкань.

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Предприятие занималось производством химических, в том числе, взрывчатых веществ, смол, кислот и топлива для баллистических ракет и ракетоносителей. Кишкань отметил, что в настоящее время готовится предложение по включению данного предприятия в Государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды». Этот шаг поможет ликвидировать экологическую угрозу.

Начиная с 24 февраля, Россия проводит спецоперацию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Во время конфликта ВСУ могли устроить провокацию по подрыву химических заводов, сообщает Ридус.

Общество,Владимир Путин,
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