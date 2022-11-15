В ДНР назвали объект, который может привести к экологической катастрофе

«Завод прекратил свою деятельность в начале 1990-х годов. При этом все опасные отходы химического производства, образованные за время работы предприятия, а также остатки опасных химических веществ остались на территории завода. Аварийное состояние труб, бочек и цистерн все последующие годы создавало риск попадания ядовитых веществ в грунтовые воды и далее в реку Крынка», — рассказал Кишкань.