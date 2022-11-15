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1 час назад

В память 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады выпустят почетный знак

ТАСС

Специальный почетный знак будет выпущен в память о 80-летии полного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году. Об этом на заседании оргкомитета "Победа" сообщил в докладе по видеосвязи полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В память освобождения Ленинграда от блокады выпустят почетный знак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Будет выпущен почетный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - сказал Гуцан.

Полпред отметил, что в связи с юбилеем предполагается система мер социальной поддержки для ветеранов. Кроме того, запланировали несколько памятных мероприятий: торжественно-траурная церемония, возложения венков и цветов, встречи молодежи с ветеранами, праздничные концерты, театральные постановки и выставки.

Ленинград находился в блокаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. Сегодня в Петербурге проживают около 54 тыс. жителей и защитников блокадного города.

Общество,Александр Гуцан,
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