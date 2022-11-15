Бывший концлагерь в Брянске планируют сделать музеем

"Предложение очень хорошее. Уверен, что ваша работа в архивах, с документами, конечно, должна реализовываться в конечном итоге в такие проекты, о которых вы сейчас сказали, и оживать - для того, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать сами объективную оценку тому, что происходило в прошлом, и это будет помогать, безусловно, ориентировать и в дне сегодняшнем. Безусловно, нужно такие проекты поддерживать", - отметил Путин.