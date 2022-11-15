Бывший концлагерь в Брянске планируют сделать музеем

Многофункциональный музейно-образовательный центр на месте бывшего нацистского концлагеря "Дулаг-142" планируют создать в Брянске. Этот комплекс может стать крупным центром сохранения исторической памяти и местом патриотической работы со школьниками, студентами, представителями поисковых организаций и волонтерских объединений, сообщила директор Центра документации новейшей истории - филиала Государственного архива Брянской области Анастасия Каратаева на заседании оргкомитета "Победа", которое в режиме видео-конференцсвязи провел президент России Владимир Путин.
"Мы бы хотели создать здесь многофункциональный музейно-образовательный центр, который объединил бы и школьников, и студентов, краеведов, ученых, представителей поисковых организаций и волонтерских объединений. <...> Мы просим вас, Владимир Владимирович, поддержать инициативу создания музейно-образовательного комплекса жертвам - узникам нацистского концлагеря "Дулаг-142". Нам нужна помощь в разработке проектной документации и содействия в финансировании строительства будущего мемориального комплекса с учетом уже имеющегося на федеральном уровне опыта создания подобных объектов", - сказала Каратаева.
По ее словам, комплекс может стать крупным центром сохранения исторической памяти, и не даст забыть о преступления нацистов, о подвиге и трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
"Предложение очень хорошее. Уверен, что ваша работа в архивах, с документами, конечно, должна реализовываться в конечном итоге в такие проекты, о которых вы сейчас сказали, и оживать - для того, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать сами объективную оценку тому, что происходило в прошлом, и это будет помогать, безусловно, ориентировать и в дне сегодняшнем. Безусловно, нужно такие проекты поддерживать", - отметил Путин.
Каратаева добавила, что на территории бывшего завода в Брянске, где располагался "Дулаг-142", имеется около 20 зданий, это лагерные бараки, карцер, лазарет, мастерские, кузницы, их предстоит отреставрировать и сделать из них экспонаты музея.
Концлагерь "Дулаг-142" для военнопленных и гражданского населения был организован немецко-фашистскими захватчиками в Брянске осенью 1941 года и действовал до 1943 года. В нем содержалось до 80 тыс. человек, около 40 тыс. из них были казнены, по историческим свидетельствам, захоронение жертв осуществлялось на всей территории концлагеря. В соответствии с приказом Министерства культуры РФ "Дулаг-142" получил статус объекта культурного наследия федерального значения.