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16 минут назад

В ДНР рассказали о планах на «Азовсталь»

Lenta.ruиещё 2

Разрушенное в ходе боевых действий в Мариуполе здание металлургического комбината «Азовсталь» планируется восстановить, а производство на нем — частично возобновить. Об этом в беседе с Ura.ru сообщил председатель Госкомэкополитики при главе Донецкой народной республики (ДНР) Роман Кишкань.

В ДНР рассказали о планах на «Азовсталь»
Фото: ТАССТАСС

«В данной концепции [восстановления Мариуполя и "Азовстали"] представлены в том числе и перспективы развития части производств комбината. В концепцию входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда», — рассказал представитель власти.

Кишкань подчеркнул, что завод является наиболее сложным и техногенно опасным объектом с точки зрения охраны окружающей среды. Его необходимо восстановить из-за того, что поврежденные объекты представляют угрозу для экологии — к примеру, гигантский шламонакопитель, который находится в 600 метрах от берега Азовского моря.

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22 июня вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на «Азовстали» хотят вновь запустить производство.

«Мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно — это 12 тысяч работающих», — сказал он.

В мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении территории «Азовстали» — в подземных сооружениях завода долгое время прятались украинские бойцы.

Общество,Марат Хуснуллин,Минобороны России,
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