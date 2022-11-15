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31 минуту назад

Названы причины удаления татуировок у россиян

Lenta.ru

Тату-мастер Владимир Ермак назвал причины, по которым россияне удаляют татуировки с тела. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием NEWS.ru.

Названы причины удаления татуировок у россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта, чаще всего люди сводят рисунки, которые они сделали в молодости. Вдобавок многие избавляются от татуировок при устройстве на работу.

«Иногда начальник не смотрит на профессионализм сотрудника, а тату для него — причина отказа в работе», — заявил Ермак.

Кроме того, на данный момент также актуально удаление символов, которые были признаны экстремистскими, и рисунков с именами бывших девушек, парней, жен и мужей. Раньше на второй тренд был большой спрос, уточнил эксперт.

В октябре Ермак перечислил опасные для жизни в России рисунки на теле. Так, специалист призвал россиян не наносить на тело иероглифы и фразы на неизвестных языках. При этом он пояснил, что многие студии и частные мастера не несут ответственности перед клиентом за значение изображения, поскольку им важно качество.

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