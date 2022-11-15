Названы причины удаления татуировок у россиян

Тату-мастер Владимир Ермак назвал причины, по которым россияне удаляют татуировки с тела. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием NEWS.ru.

По словам эксперта, чаще всего люди сводят рисунки, которые они сделали в молодости. Вдобавок многие избавляются от татуировок при устройстве на работу.

«Иногда начальник не смотрит на профессионализм сотрудника, а тату для него — причина отказа в работе», — заявил Ермак.

Кроме того, на данный момент также актуально удаление символов, которые были признаны экстремистскими, и рисунков с именами бывших девушек, парней, жен и мужей. Раньше на второй тренд был большой спрос, уточнил эксперт.