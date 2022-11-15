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47 минут назад

Верховный суд РФ предложил уйти от оглашения полного текста приговора

Газета.Ru

В Верховном суде России предложили уйти от обязанности оглашать полный текст приговора в суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Верховный суд РФ предложил уйти от оглашения полного текста приговора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что могут быть внесены изменения в Госдуму, одобренные Пленумом Верховного суда. Нововведение закрепят в Уголовно-процессуальном кодексе.

В соответствии с предложенными поправками приговор станет составляться в полном объеме. Однако в суде начнут оглашаться только вводная и резолютивная части выносимого приговора.

При этом полный текст приговора, включающий оценку доказательств и вывода суда, станут вручать на руки подсудимому, его защитнику, обвинителю.

Сторонам судебного процесса материалы дела будут вручаться сразу после оглашения вводной и резолютивной частей приговора.

Общество,Верховный суд,Госдума,
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