Верховный суд РФ предложил уйти от оглашения полного текста приговора

В Верховном суде России предложили уйти от обязанности оглашать полный текст приговора в суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

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Предполагается, что могут быть внесены изменения в Госдуму, одобренные Пленумом Верховного суда. Нововведение закрепят в Уголовно-процессуальном кодексе.

В соответствии с предложенными поправками приговор станет составляться в полном объеме. Однако в суде начнут оглашаться только вводная и резолютивная части выносимого приговора.

При этом полный текст приговора, включающий оценку доказательств и вывода суда, станут вручать на руки подсудимому, его защитнику, обвинителю.