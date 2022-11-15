Верховный суд РФ предложил уйти от оглашения полного текста приговора

В Верховном суде России предложили уйти от обязанности оглашать полный текст приговора в суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.
Предполагается, что могут быть внесены изменения в Госдуму, одобренные Пленумом Верховного суда. Нововведение закрепят в Уголовно-процессуальном кодексе.
В соответствии с предложенными поправками приговор станет составляться в полном объеме. Однако в суде начнут оглашаться только вводная и резолютивная части выносимого приговора.
При этом полный текст приговора, включающий оценку доказательств и вывода суда, станут вручать на руки подсудимому, его защитнику, обвинителю.
Сторонам судебного процесса материалы дела будут вручаться сразу после оглашения вводной и резолютивной частей приговора.