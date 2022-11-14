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17 минут назад

Италия изменила требования к российским загранпаспортам

Илья Родин

Итальянские визовые центры с15 ноября перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта старого образца без биометрических данных. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал VMS-Italy.

Отмечается, что с 15 ноября специалисты принимают к рассмотрению только биометрические паспорта сроком на 10 лет.

По данным агентства, остальные требования не изменились. Необходим документ, действующий не менее трех месяцев после окончания срока действия разрешения на въезд. В нем должны быть минимум две незаполненные страницы (разворот).

Кроме того, при наличии двух действующих загранпаспортов заявителю необходимо представить их оригиналы, а также копии страниц с личными данными и отметками, штампами и визами.

Напомним, что с 12 сентября стоимость консульского сбора для россиян составляет 80 евро с человека, для детей - 40 евро.

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