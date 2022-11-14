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1 час назад

Анонсировано приложение для детей, находящихся на продолжительном лечении в больницах

Елена Прошина

Благотворительный фонд Доктор Клоун развивает больничную клоунаду в России, которая имеет доказанную пользу в стабилизации психического состояния детей в больницах.

Анонсировано приложение для детей, находящихся на продолжительном лечении в больницах
Фото: "Доктор Клоун""Доктор Клоун"

Смартфон становится единственным средством связи ребенка с окружающим миром, когда он проходит долгое лечение в стенах клиники. Поэтому фонд создал приложение, в котором дети, находящиеся в больницах на разных точках России, смогут общаться с Клоунами по видеосвязи, играть в игры с дополненной реальностью и смотреть ролики с участием Клоунов.

Теперь у фонда появится возможность значительно расширить географию больниц и избежать большинства препятствий в работе с детьми.

Скачать приложение можно по ссылке.

Проект создан в коллаборации с продакшен-студией VOIC LAB и при поддержке АНО «Институт развития интернета».

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