Анонсировано приложение для детей, находящихся на продолжительном лечении в больницах

Благотворительный фонд Доктор Клоун развивает больничную клоунаду в России, которая имеет доказанную пользу в стабилизации психического состояния детей в больницах.

Фото: "Доктор Клоун" "Доктор Клоун"

Смартфон становится единственным средством связи ребенка с окружающим миром, когда он проходит долгое лечение в стенах клиники. Поэтому фонд создал приложение, в котором дети, находящиеся в больницах на разных точках России, смогут общаться с Клоунами по видеосвязи, играть в игры с дополненной реальностью и смотреть ролики с участием Клоунов.

Теперь у фонда появится возможность значительно расширить географию больниц и избежать большинства препятствий в работе с детьми.

Скачать приложение можно по ссылке.