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1 час назад

Умер актер фильма «Раба любви» Александр Сайко

Lenta.ru

Умер актер и режиссер Александр Сайко. Об этом сообщает «Российская газета».

Умер актер фильма «Раба любви» Александр Сайко
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Артист, известный по фильму «Раба любви», скончался в возрасте 73 года. Причина его смерти не уточняется.

Сайко родился 5 июля 1949 года. Он окончил ГИТИС, после чего в 1967 году начал учиться в Студии при ЦДТ. Позднее актер работал в Центральном детском театре. В 1970-х он начал сниматься в кино. Среди фильмов и сериалов с его участием — «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Черная метка», «Встреча», «Счастливый маршрут», «Человек без пистолета», «Чокнутая», «Гладиатор по найму», «Цветы провинции» и «Сто солдат и две девушки».

Артист работал в театре «Сфера», в Москонцерте, в театре-студии «Персонаж» и Центральном театре Советской армии. Также он основал театр «Русский дом», где был художественным руководителем.

Общество,Александр Сайко,
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