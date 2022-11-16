Россиянам пообещали январские морозы в ноябре

В столичном регионе с 20 ноября прогнозируется приход январских морозов. О таком изменении погоды предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова передает ТАСС.

«Наиболее заметное понижение температуры ожидается 20 ноября, когда ночные температуры будут минус 9-14 градусов, а максимальные дневные температуры — 5-9 градусов мороза. Такие показатели по климату соответствует концу января», — сказал специалист.

По словам метеоролога, постепенное снижение температуры в Москве и Подмосковье начнется в ближайшие дни. Днем в четверг, 17 ноября, похолодает до минус 4-6 градусов, в пятницу падение температуры продолжится и достигнет 6-7 градусов мороза, а в субботу укрепится на отметке в минус 7 градусов.