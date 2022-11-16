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20 минут назад

Россиянам пообещали январские морозы в ноябре

Lenta.ruиещё 10

В столичном регионе с 20 ноября прогнозируется приход январских морозов. О таком изменении погоды предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова передает ТАСС.

«Наиболее заметное понижение температуры ожидается 20 ноября, когда ночные температуры будут минус 9-14 градусов, а максимальные дневные температуры — 5-9 градусов мороза. Такие показатели по климату соответствует концу января», — сказал специалист.

По словам метеоролога, постепенное снижение температуры в Москве и Подмосковье начнется в ближайшие дни. Днем в четверг, 17 ноября, похолодает до минус 4-6 градусов, в пятницу падение температуры продолжится и достигнет 6-7 градусов мороза, а в субботу укрепится на отметке в минус 7 градусов.

Ранее Вильфанд пообещал сильные морозы ожидаются в ряде регионов России. Он уточнил, что самое сильное падение температуры будет в Таймырском районе Красноярского края, где термометр достигнет отметки в минус 45 градусов и ниже.

Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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