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48 минут назад

Машков навестил раненных в СВО бойцов

News.ru

Народный артист России Владимир Машков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге, где участники СВО проходят лечение и реабилитацию, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве рассказали, что актер пожелал пациентам больницы скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Он также пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за героизм и вручил им памятные подарки.

Машков навестил раненных в СВО бойцов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Машков пожелал проходящим реабилитационные мероприятия участникам СВО скорейшего выздоровления и возвращения в строй, — рассказали в Минобороны.

Известно, что Машков приехал в Екатеринбург на несколько дней с премьерой спектакля «Ревизор», а также чтобы провести трехдневное прослушивание жителей региона в Московскую театральную школу Олега Табакова.

Оскар Кучера, ВладиМир, ЮрКисс, Андрей Фролов и Елена Север ранее выступили в составе агитбригады «Русского Радио» на концерте в Костроме. Артисты поддержали военных не только своим творчеством — они также привезли в воинскую часть гуманитарную помощь: обувь, лопаты, спальные мешки и другие необходимые для солдат вещи.

9 ноября Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» провел творческую встречу с показом спектакля «Под одной крышей» в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. В большом концертном зале госпиталя, где состоялся показ спектакля, собрались врачи, медсестры и пациенты, проходящие реабилитацию после участия в СВО. Начальник госпиталя Вишневского Министерства обороны РФ, заслуженный врач РФ, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов назвал визит артистов «Ленкома» историческим.

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