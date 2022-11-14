Украина запретила работу шести западных журналистов из-за репортажей из Херсона

Власти Украины лишили аккредитации как минимум шести журналистов разных СМИ, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

Так, разрешение на работу отозвано, в том числе, у представителей телекомпании CNN и телеканала Sky News. Также отозвана аккредитация журналистов одного итальянского СМИ. Кроме того, репортажи из Херсона успели сделать и несколько украинских телеканалов.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили об отзыве разрешения на работу у некоторых представителей СМИ. Это объяснили тем, что журналисты игнорируют существующие запреты, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий. В настоящее время пресс-карты этих журналистов аннулированы, их и мена пока неизвестны.