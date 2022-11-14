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49 минут назад

В России появятся туристические маршруты по местам воинской славы

Lenta.ruиещё 3

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры РФ и регионами развивать туристические маршруты по военно-историческим местам. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В России появятся туристические маршруты по местам воинской славы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что до середины января 2023 года необходимо сформировать перечень подобных туристических маршрутов, а также сообщить гражданам о них.

«Президентом ВладВладимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей Родины, — отметил вице-премьер. — Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи».

По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, появление маршрутов по местам воинской славы позволит укрепить связь граждан нашей страны, и прежде всего подрастающего поколения, с историей родного государства, проникнуться величием совершенных подвигов и оценить масштаб России.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев после трагедии на Ключевской Сопке призвал запретить туристам выходить на горные маршруты без подготовки и допуска квалификационной комиссии. По его мнению, сертификации одних лишь гидов недостаточно для гарантии безопасности всей группы.

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