В Москве произошла массовая отмена рейсов

В аэропортах Москвы в понедельник, 14 ноября, был задержан или отменен в общей сложности 21 рейс. Информация о произошедших массовых отменах появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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Так, во Внуково задержаны три рейса, вылет одного отменен. В Домодедово задержаны восемь самолетов, отправление еще одного отменили. В Шереметьево задержан вылет пяти рейсов, также отменен вылет еще трех самолетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не уточняются.