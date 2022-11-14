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1 час назад

В Москве произошла массовая отмена рейсов

Lenta.ru

В аэропортах Москвы в понедельник, 14 ноября, был задержан или отменен в общей сложности 21 рейс. Информация о произошедших массовых отменах появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В Москве произошла массовая отмена рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, во Внуково задержаны три рейса, вылет одного отменен. В Домодедово задержаны восемь самолетов, отправление еще одного отменили. В Шереметьево задержан вылет пяти рейсов, также отменен вылет еще трех самолетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не уточняются.

Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги

Ранее стало известно, что Росавиация проверит в ближайшее время техническое состояние 599 иностранных самолетов в парках отечественных авиаперевозчиков с выдачей сертификатов летной годности. Работу по инспектированию лайнеров Boeing и Airbus планируется завершить до конца декабря 2022 года.

Общество,Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Росавиация,
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