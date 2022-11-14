Украина запретила работу шести западных журналистов из-за репортажей из Херсона

Киевские власти отменили разрешения на работу как минимум шести западным журналистам за репортажи из Херсона, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Ранее Киев решил ограничить работу СМИ в оккупированном Украиной российском городе.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Valentyn Ogirenko / Reuters

Среди журналистов, которые теперь не смогут освещать события в Херсоне, оказались в том числе сотрудники CNN и SkyNews. Лишились возможности создавать материал и съемочные группы Hromadske и «Рада».