В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Украина запретила работу шести западных журналистов из-за репортажей из Херсона

Lenta.ru

Киевские власти отменили разрешения на работу как минимум шести западным журналистам за репортажи из Херсона, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Ранее Киев решил ограничить работу СМИ в оккупированном Украиной российском городе.

Украина запретила работу шести западных журналистов из-за репортажей из Херсона
Фото: Valentyn Ogirenko / ReutersValentyn Ogirenko / Reuters

Среди журналистов, которые теперь не смогут освещать события в Херсоне, оказались в том числе сотрудники CNN и SkyNews. Лишились возможности создавать материал и съемочные группы Hromadske и «Рада».

Сальдо впервые прокомментировал переброску войск на левый берег Днепра

9 ноября Россия решила отвести войска на левый берег Днепра, выйдя из административного центра одного из новых регионов. Тогда министр обороны Сергей Шойгу согласился с предложением командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергеем Суровикиным и приказал начать перемещение войск.

Общество,Сергей Шойгу,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители