Волонтеры передали гумпомощь для Запорожья и экипировку для военных ВС РФ

Общественные и благотворительные организации из разных регионов России передали гуманитарную помощь жителям отдаленных населенных пунктов Запорожской области, а также дополнительное вещевое имущество и снаряжение для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Волонтеры передали продуктовые наборы пенсионерам, многодетным семьям и семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями. Мобилизованным военнослужащим, которые занимаются укреплением линии обороны на одном из важных участков в Запорожской области, были отправлены дополнительная экипировка, средства связи и медицинские препараты.

«Сейчас особенно важна ваша помощь, потому что осень: обостряются сезонные заболевания, и медикаменты, которые нам поставили, очень нужны. Очень вовремя. Спасибо большое! Победа будет за нами», - выразил благодарность офицер ВС РФ с позывным «Ярославль».

В настоящее время военнослужащие российских войск укрепляют линию обороны на одном из участков Запорожского направления. Противник предпринимал попытки наступления, но понес потери и вынужден был отойти на исходные рубежи.

«Все хорошо, к бою готовы, все целы, здоровы, все нормально у нас. Боевой настрой у нас всегда на высшем уровне, духом не падаем, все в порядке. Хочу выразить благодарность всем, кто нам всячески помогает», - поделился российский военный с позывным «Мясник».