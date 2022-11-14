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35 минут назад

Эксперт рассказала о влиянии СВО и мобилизации на психику россиян

Елена Прошина

Возрос уровень тревоги у граждан России, сообщают «Известия» со ссылкой на директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлию Шойгу.

Раскрыто влияние СВО и мобилизации на психику россиян
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, это произошло на фоне специальной военной операции на Украине, а также мобилизации и прекращения деятельности привычных брендов иностранных компаний. Повышение уровня стресса и тревоги стало следствием резкого изменения в жизни граждан.

По словам Шойгу, стало намного больше запросов о том, как именно справиться с подобными состояниями. Россияне стали чаще обращаться к психологам, активнее искать информацию, которая поможет преодолеть тревогу. Специалистам тоже пришлось перестроить свою работу — к пострадавшим от экстремальных ситуаций и явлений добавились вынужденные переселенцы, которым требуется помощь.

Центр подготовил около двадцати памяток на самые разные темы: как перестать тревожиться, как разговаривать о сложных вещах с близкими людьми, как говорить о сложном с детьми и много других рекомендаций. Отмечается, что основной принцип для поддержания психологического состояния в нестабильной ситуации — здоровый образ жизни в разных его проявлениях. Это правильное питание, прогулки на свежем воздухе, физическая активность, достаточная продолжительность сна, общения с друзьями и коллегами.

«Чем мы комфортнее себя чувствуем, чем в более ресурсном состоянии находимся, тем больше сил у нас есть для того, чтобы справиться, в том числе и с негативными, страшными, тревожными, трагическими событиями», — отметила Шойгу.

Общество,МЧС России,
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