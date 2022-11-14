Мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду оборудования

Минфин РФ разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по арендным платежам за недвижимость и оборудование для призванных бизнесменов, который будет принят до конца 2022 года. Об этом в понедельник пишет газета "Известия".

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В пресс-службе Минфина сообщили изданию, что мобилизованным предпринимателям предоставят право на отсрочку по уплате арендных платежей, ведомство сотрудничает с заинтересованными министерствами по подготовке законопроекта. Данная мера коснется индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятых, а также распространится на компании малого и среднего бизнеса (МСП) и любую организацию, чей руководитель был призван на военную службу.

В ведомстве подчеркнули "Известиям", что на сегодняшний день в России нет регулирования отрасли финансовой аренды, поэтому ни у правительства, ни у Центрального банка (ЦБ) нет точного понимания о ее состоянии.

В пресс-службе Минфина также напомнили, что правительство разрабатывает и реализует ряд антикризисных мер по стабилизации сферы лизинга, в том числе по заморозке арендных платежей.