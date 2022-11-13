Россиян предупредили о непогоде

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17 минут назад

Вильфанд: непогода ожидает ряд регионов России в ближайшие дни

Газета.Ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные дожди и ветер прогнозируются в ряде регионов России. Об этом он сообщил ТАСС.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эти прогнозы касаются Самарской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской областях, Татарстана, Башкортостана и Алтайского края.

"Начиная с понедельника, в Самарской, Нижегородской областях, Башкортостане, Татарстане будет усиление ветра до 21 м/с, снег, мокрый снег, гололедные явления. На Урале тоже прогнозируется сложная погода", — сказал он.

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Ранее выходные в Москве побили температурные рекорды прошлых лет, в ночь на 13 ноября столбики термометров поднялись до +11,1°С. Предыдущий рекорд (+10,2°С) был зафиксирован 13 ноября 1977 года. Синоптик указал, что к 14 ноября столбики термометров опустятся на 8-9 градусов. Накануне воздух в столице прогрелся до 9,6° тепла и этот день стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Общество,Роман Вильфанд,
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