Россиянам назвали сроки прихода зимы с метелями

Метеорологическая зима с метелями начнется в Центральной России во вторник, 15 ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

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«Вторник станет Рубиконом между осенью и зимой, так как среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусах, а значит, 15-го ноября окончательно и бесповоротно стартует новый климатический сезон – метеорологическая зима!» - говорится на сайте «Фобоса».

Во вторник ночью подморозит до 3… 5°, днём будет теплее 0… 2, но к вечеру начнется снегопад. В ночь на среду он усилится, закружат первые метели.

Предстоящая неделя в атмосфере средней полосы России ознаменуется коренным переломом – "произойдет смена времён года". В ночь на понедельник,14 ноября в тыловую часть циклона в регион прорвётся первая порция арктического холода. В Москве похолодает до 0 , на дорогах местами образуются «блюдца слабой гололедицы» толщиной 0,5–1 мм.

В конце недели, 19-20 ноября пройдет кратковременный снег, по ночам будет до 10, днём 2… 7. В столице появятся сугробы до 8 см, на юге Подмосковья до 15 см, что обычно бывает лишь к середине декабря. На водоёмах начнётся ледостав.