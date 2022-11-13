В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
26 минут назад

Россиянам назвали сроки прихода зимы с метелями

Майк Габриелян

Метеорологическая зима с метелями начнется в Центральной России во вторник, 15 ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Россиянам назвали сроки прихода зимы с метелями
Фото: ТАССТАСС

«Вторник станет Рубиконом между осенью и зимой, так как среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусах, а значит, 15-го ноября окончательно и бесповоротно стартует новый климатический сезон – метеорологическая зима!» - говорится на сайте «Фобоса».

Во вторник ночью подморозит до 3… 5°, днём будет теплее 0… 2, но к вечеру начнется снегопад. В ночь на среду он усилится, закружат первые метели.

В Москве воздух прогрелся до рекордных значений

Предстоящая неделя в атмосфере средней полосы России ознаменуется коренным переломом – "произойдет смена времён года". В ночь на понедельник,14 ноября в тыловую часть циклона в регион прорвётся первая порция арктического холода. В Москве похолодает до 0 , на дорогах местами образуются «блюдца слабой гололедицы» толщиной 0,5–1 мм.

В конце недели, 19-20 ноября пройдет кратковременный снег, по ночам будет до 10, днём 2… 7. В столице появятся сугробы до 8 см, на юге Подмосковья до 15 см, что обычно бывает лишь к середине декабря. На водоёмах начнётся ледостав.

Ранее сообщалось, что новый температурный рекорд зафиксировали в Петербурге в субботу.

Общество,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители