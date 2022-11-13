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18 минут назад

МО Украины отменило разрешения на работу ряду СМИ из-за освещения ситуации в Херсоне

Газета.Ru

Министерство обороны Украины сообщило, что украинские военные отменили некоторым представителям СМИ разрешение на работу из-за освещения ситуации в Херсоне, несмотря на запрет, передает РИА Новости.

Украина запретила ряду СМИ освещать ситуацию в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, ряд представителей СМИ "осуществлял информационную деятельность" в Херсоне без согласования и "игнорируя запреты", что является нарушением требований приказа главнокомандующего. По этой причине, как заявили в Минобороны Украины, таким СМИ "отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны не действующими".

Атаки ВСУ на трех направлениях провалились

11 ноября президент Украниы Владимир Зеленский заявил, что власти страны пока не намерены пускать журналистов в Херсон "из-за необходимости разминирования". До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что более 30 тыс. российских военных были выведены на левый берег Днепра.

Общество,СВО,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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