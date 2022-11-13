Украина запретила ряду СМИ освещать ситуацию в Херсоне

Министерство обороны Украины сообщило, что украинские военные отменили некоторым представителям СМИ разрешение на работу из-за освещения ситуации в Херсоне, несмотря на запрет, передает РИА Новости.
По данным ведомства, ряд представителей СМИ "осуществлял информационную деятельность" в Херсоне без согласования и "игнорируя запреты", что является нарушением требований приказа главнокомандующего. По этой причине, как заявили в Минобороны Украины, таким СМИ "отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны не действующими".
11 ноября президент Украниы Владимир Зеленский заявил, что власти страны пока не намерены пускать журналистов в Херсон "из-за необходимости разминирования". До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что более 30 тыс. российских военных были выведены на левый берег Днепра.