Патриарх Кирилл впервые в истории совершил литургию на Аланской земле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые в истории совершил литургию в Осетии. Религиозный деятель прибыл во Владикавказ, где проходят мероприятия, посвященные 1100-летию крещения Аланского государства, сообщает ТАСС.
В 2022 году в Северной Осетии - Алании проходят мероприятия, посвященные 1100-летию крещения Аланского государства. Патриарх Русской православной церкви впервые в истории приехал с первосвятительским визитом в республику.
После Божественной литургии в Свято-Геориевском кафедральном соборе патриарх выступил с проповедью.
«Мы должны действительно вносить в жизнь всего нашего общества и народа в первую очередь мир, любовь, содействовать установлению добрых отношений между национальностями. Это особенно важно в таких регионах, как Кавказ, между людьми различных социальных групп и материальных возможностей», - сказал патриарх.
По его словам, церковь есть «община примирения и любви», и представители духовенства ни в коем случае своим поведением и проповедью не должны служить «чему-то обратному».
Патриарх выразил надежду, что в России будет только укрепляться доброе, братское отношение между людьми и «способность вместе, как одна семья, трудиться, решая те задачи, которые сегодня стоят на пути развития России».
Патриарх совершил освящение Георгиевского собора, а также наградил главу республики Сергея Меняйло и председателя правительства Северной Осетии Бориса Джанаева орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.
Награды получили и другие представители республиканского руководства - «во внимание к трудам и помощи Владикавказской епархии и в связи с 1 100-летием крещения Алании».