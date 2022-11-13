Патриарх Кирилл впервые в истории совершил литургию на Аланской земле

«Мы должны действительно вносить в жизнь всего нашего общества и народа в первую очередь мир, любовь, содействовать установлению добрых отношений между национальностями. Это особенно важно в таких регионах, как Кавказ, между людьми различных социальных групп и материальных возможностей», - сказал патриарх.



По его словам, церковь есть «община примирения и любви», и представители духовенства ни в коем случае своим поведением и проповедью не должны служить «чему-то обратному».