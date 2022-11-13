Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства

Совет Федерации поддержит поправки президента РФ о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной целостности России. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, передает РИА Новости.

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«Сто процентов поддержим. Гражданство – не только высокая честь, но и большая ответственность», - сказал Башкин.

Он отметил, что после принятия закона Госдумой сенаторы рассмотрят документ «в первоочередном порядке».

По словам парламентария, в законодательстве должен возникать «быстрый ответ на новые вызовы». Начало специальной военной операции (СВО) показало, насколько актуально соблюдение подобных требований закона.

«...Совершенно верна такая реакция общества на предателей, врагов. Отказ им в гражданстве – абсолютно очевидно и востребовано», - заключил политик.

Ранее в Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.

Предлагается лишать приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию Вооруженных сил.