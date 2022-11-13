В Грузии назвали число оставшихся в стране россиян

Около 100 тысяч россиян, прибывших в Грузию после объявления частичной мобилизации, остались в стране. Такое число в эфире радио France Inter назвала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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По ее сведениям, всего с конца сентября границу с республикой пересекли более 700 тысяч россиян.

«Вероятно, 600 тысяч уехали в разные стороны, в соседнюю Армению, Турцию и страны Европы», — предположила она.

Зурабишвили добавила также, что в Грузии находится около 30 тысяч украинцев.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, высказываясь об уехавших из России гражданах, заявил, что не испытывает сожаления по поводу того, что страну после начала спецоперации на Украине покинули некоторые ее граждане. Он назвал их «трусливыми предателями» и «алчными перебежчиками», которые «свалили за тридевять земель».

«Пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», — заявил он.