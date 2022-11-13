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23 минуты назад

В Грузии назвали число оставшихся в стране россиян

Lenta.ru

Около 100 тысяч россиян, прибывших в Грузию после объявления частичной мобилизации, остались в стране. Такое число в эфире радио France Inter назвала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Грузии назвали число оставшихся в стране россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее сведениям, всего с конца сентября границу с республикой пересекли более 700 тысяч россиян.

«Вероятно, 600 тысяч уехали в разные стороны, в соседнюю Армению, Турцию и страны Европы», — предположила она.

Зурабишвили добавила также, что в Грузии находится около 30 тысяч украинцев.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, высказываясь об уехавших из России гражданах, заявил, что не испытывает сожаления по поводу того, что страну после начала спецоперации на Украине покинули некоторые ее граждане. Он назвал их «трусливыми предателями» и «алчными перебежчиками», которые «свалили за тридевять земель».

«Пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», — заявил он.

Глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, в свою очередь, предупредил, что покинувшие страну после начала СВО на Украине, могут попасть под влияние закона об иноагентах.

Общество,Саломе Зурабишвили,Андрей Климов,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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