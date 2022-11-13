Россияне вспомнили о существовании «советского "Алиэкспресса"»

О существовании в СССР аналога маркетплейса «Алиэкспресс» вспомнили в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение пользователей натолкнул снимок отдела посылочной торговли в столичном ЦУМе.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости Анатолий Гаранин / РИА Новости

Возможность заказать из советского магазина товар почтой удивила пользователей сети. «Был такой тайный отдел? Для кого?», «И как можно было стать тем счастливчиком, кому придет во времена дефицита посылочка?» — заинтересовались в комментариях.

Один из фолловеров объяснил, каким образом делались покупки в отделе посылочной торговли. «На работе по спискам продукции делали заказы почтой. По разным организациям, управлениям, заводам, была организована такая продажа», — написал он.

Кто-то вспомнил более популярный аналог интернет-магазина в СССР — организацию «Роспосылторг». Ее каталоги находились в свободном доступе в почтовых отделениях. «Можно было выбрать товар и заказать наложенным платежом. Вплоть до мотоциклов всяких, палаток, лодочных моторов и прочего», — рассказали в комментариях. «В условиях тотального дефицита в СССР заказы редко когда исполнялись. Вы могли отправить заказ, однако это вовсе не означало, что товар вам вышлют», — уточнил один из пользователей особенность «Роспосылторга».