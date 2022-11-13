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1 час назад

Россиянам объяснили, какие секреты знает WhatsApp о пользователях

Елена Прошина

Россиян предупредили, что у популярного мессенджера WhatsApp есть множество способов собирать информацию о пользователе. Приложение зачастую подвергается критики из-за опасений по поводу сохранности персональных данных. Об этом рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в беседе с агентством «Прайм».

Какие секреты знает WhatsApp о пользователях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт рассказал, что приложение располагает такой информацией, как модель смартфона, номер телефона, имя, IP-адрес, контакты из телефонной книги владельца, фото профиля. Кроме того, пользователи открывают WhatsApp доступ к галерее, камере и микрофону. Мессенджер автоматически собирает данные о деятельности владельца смартфона (время, настройки, продолжительность и частота действий и взаимодействий, момент регистрации) и об используемых функциях (звонки, сообщения, время нахождения онлайн, платежи).

Подобный уровень осведомленности приложения о деятельности пользователя и его доступ к различной информации дает повод начать более осторожно относиться к WhatsApp. Магомедов посоветовал россиянам не использовать мессенджер для передачи слишком личной информации и соблюдать цифровую гигиену.

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