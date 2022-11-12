Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы

Решение о переносе столицы Херсонской области не принималось. Об этом говорится в официальном пресс-релизе администрации региона.

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«Геническ - один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», - передает РИА Новости сообщение администрации Херсонской области.

В пресс-релизе говорится, что на момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», - приводятся в релизе слова представителя администрации.