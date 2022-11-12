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43 минуты назад

Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы

ТК «Звезда»иещё 5

Решение о переносе столицы Херсонской области не принималось. Об этом говорится в официальном пресс-релизе администрации региона.

Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Геническ - один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», - передает РИА Новости сообщение администрации Херсонской области.

В пресс-релизе говорится, что на момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», - приводятся в релизе слова представителя администрации.

Ранее Александр Фомин сообщал, что город Геническ временно станет административной столицей области. Геническ - город, который находится на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки.

Общество,Александр Фомин,
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