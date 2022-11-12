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1 час назад

Украинские власти объявили комендантский час в Херсоне

ТАССиещё 1

Украинские власти вели в субботу в Херсоне комендантский час и ограничили въезд и выезд из города, объяснив эти меры проведением разминирования. Об этом объявил глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

Украинские власти объявили комендантский час в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17 часов вечера до 8 часов утра комендантский час (с 19:00 по 07:00 мск)", - сообщил Янушевич на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале ОВА.

"Хочу сообщить также, что будет ограничена возможность выезда из города и въезда в него для обеспечения мероприятий по разминированию", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в пятницу, что власти Украины пока не намерены пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования.

Общество,Владимир Зеленский,
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