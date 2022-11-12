Украинские власти объявили комендантский час в Херсоне

"Мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17 часов вечера до 8 часов утра комендантский час (с 19:00 по 07:00 мск)", - сообщил Янушевич на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале ОВА.



"Хочу сообщить также, что будет ограничена возможность выезда из города и въезда в него для обеспечения мероприятий по разминированию", - добавил он.