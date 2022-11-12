В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
37 минут назад

Названа возможная причина запрета прохода судов через Керченский пролив

Илья Родин

Запрет на проход кораблей через Керченский пролив в Азовское море мог быть введен из-за стремления предотвратить новые диверсии на Крымском мосту, заявил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что в субботу, 12 ноября, стало известно о введении запрета со стороны России на проход через пролив судов, загруженных за пределами страны.

«Основная причина связана с той диверсией, которую совершила Украина на Крымском мосту», - пояснил Цеков.

Чиновник напомнил, что диверсия на мосту была организована посредством подрыва фуры. Он добавил, что Киев предположительно не остановится на этом. Следующий теракт может быть осуществлен с помощью корабля, проходящего через Керченский пролив.

Хуснуллин: завершена установка первого пролета автодорожной части Крымского моста

Цеков уточнил, что команда судна, также, как и водитель фуры, может не знать о характере перевозимого груза.

Он предположил, что запрет будет снят после того, как будет выработана релевантная методика досмотра больших судов.

Общество,Видео,Сергей Цеков,Совет Федерации,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители