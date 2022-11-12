Названа возможная причина запрета прохода судов через Керченский пролив

Запрет на проход кораблей через Керченский пролив в Азовское море мог быть введен из-за стремления предотвратить новые диверсии на Крымском мосту, заявил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что в субботу, 12 ноября, стало известно о введении запрета со стороны России на проход через пролив судов, загруженных за пределами страны.

«Основная причина связана с той диверсией, которую совершила Украина на Крымском мосту», - пояснил Цеков.

Чиновник напомнил, что диверсия на мосту была организована посредством подрыва фуры. Он добавил, что Киев предположительно не остановится на этом. Следующий теракт может быть осуществлен с помощью корабля, проходящего через Керченский пролив.

Цеков уточнил, что команда судна, также, как и водитель фуры, может не знать о характере перевозимого груза.