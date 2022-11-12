Митрополит объяснил принятие Путиным решения о начале СВО

"Ни на кого не похож, ни на кого. Но по - отчасти судьбе, отчасти решительности, отчасти по поражениям и победам, отчасти по той ситуации, в которой он получил Россию, - скорее всего, все-таки на Петра Первого. Вот по судьбам, понимаете? Но, повторюсь, я бы не стал проводить такие простые аналогии", - сказал митрополит Тихон в субботу в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о том, на кого из своих исторических предшественников Владимир Путин больше всего похож по стилю управления государством.