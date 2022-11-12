Митрополит объяснил принятие Путиным решения о начале СВО

Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не похож ни на кого из его предшественников в отечественной истории, у него свой стиль управления, но если его с кем-то сравнивать, то с Петром I. И специальную военную операцию Путин начал только потому, что были "жизненные показания" к этому, полагает митрополит Тихон.
"Ни на кого не похож, ни на кого. Но по - отчасти судьбе, отчасти решительности, отчасти по поражениям и победам, отчасти по той ситуации, в которой он получил Россию, - скорее всего, все-таки на Петра Первого. Вот по судьбам, понимаете? Но, повторюсь, я бы не стал проводить такие простые аналогии", - сказал митрополит Тихон в субботу в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о том, на кого из своих исторических предшественников Владимир Путин больше всего похож по стилю управления государством.
Ведущая также спросила митрополита Тихона о его отношении к специальной военной операции на Украине и Донбассе, о которой в феврале этого года объявил президент РФ.
"Я немного знаю Владимира Владимировича Путина - так получилось, и для меня это большая честь, - и я могу сказать, что, знаете, как у врачей есть "жизненные показания к операции". Вот если бы не было жизненных показаний для России к этой операции, он бы ее не начал. Для меня это глубочайшее убеждение", - сказал иерарх РПЦ.