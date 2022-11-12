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1 час назад

«Аэрофлот» расширит программу полётов из России на Пхукет

Говорит Москва

Компания намерена выполнять рейсы на тайский остров из Владивостока, Красноярска и Новосибирска.

«Аэрофлот» расширит программу полетов из России на Пхукет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

«Прямое сообщение с частотой полётов два раза в неделю по каждому направлению планируется открыть в ноябре. Помимо этого, число рейсов из Москвы увеличат до трёх раз в день», — сказал дипломат ТАСС.

В марте «Аэрофлот» приостановил рейсы на Пхукет до 30 октября. По данным Ассоциации туроператоров России, благодаря прямому сообщению стоимость перелёта в Таиланд должна снизиться на 40%.

Общество,Владимир Соснов,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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