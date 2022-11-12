«Аэрофлот» расширит программу полетов из России на Пхукет

Компания намерена выполнять рейсы на тайский остров из Владивостока, Красноярска и Новосибирска.
Об этом сообщил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.
«Прямое сообщение с частотой полётов два раза в неделю по каждому направлению планируется открыть в ноябре. Помимо этого, число рейсов из Москвы увеличат до трёх раз в день», — сказал дипломат ТАСС.
В марте «Аэрофлот» приостановил рейсы на Пхукет до 30 октября. По данным Ассоциации туроператоров России, благодаря прямому сообщению стоимость перелёта в Таиланд должна снизиться на 40%.