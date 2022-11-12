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54 минуты назад

В Петербурге легендарный Дом книги открылся после реконструкции

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В старинное здание Дома Зингера на углу Невского проспекта и канала Грибоедова после реставрации 12 ноября вернулся обновленный Дом книги, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

В Петербурге легендарный Дом книги открылся после реконструкции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В СМИ отмечают, что в день открытия очередь из желающих посетить знаменитый книжный выстроилась еще за час до начала церемонии открытия.

Отмечается, что на открытии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил в своей речи, что городское правительство добилось возвращения городского предприятия в Дом Зингера, и поблагодарил всех, кто помогал с ремонтом здания.

В обновленном Доме Книги будет представлено более 60 тысяч наименований книг и сувениров с акцентом на петербургской литературе: стеллажи с произведениями местных авторов будут располагаться на первом этаже.

«Фонтанка» сообщила, что для посетителей пока открылись первый и второй этажи, в то время как цокольный — остается на ремонте.

По информации издания, обновления затронули венецианскую штукатурку, частично — оконные стекла и напольную плитку, специалисты восстановили исторические люстры и воссоздали уникальный витражный потолок. Цвет стен помещения сменили с зеленого на кирпичный, а в залах поставили сделанную на заказ мебель.

Дом книги был закрыт с марта 2022 года из-за ремонта, реконструкции здания и обновления концепции. Работы обошлись городскому бюджету в 200 млн рублей.

До этого Дом книги в здании «Зингер» планировали открыть к юбилею Петра I в июне 2022 года, но из-за юридических аспектов сроки передвинулись.

Общество,Александр Беглов,
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