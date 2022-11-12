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38 минут назад

В Турции заявили, что РФ запретила некоторым судам проход через Керченский пролив

ТАСС

Россия запретила проход судов, загруженных за пределами РФ, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Россия запретила некоторым судам проход через Керченский пролив
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", - утверждали в ведомстве.

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