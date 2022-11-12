Россия запретила некоторым судам проход через Керченский пролив

Россия запретила проход судов, загруженных за пределами РФ, через Керченский пролив в Азовское море. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен", - утверждали в ведомстве.