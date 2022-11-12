Более 50% российских туристов планируют зимой отдыхать у моря

Наиболее популярным направлением стал Египет. Туда хотят поехать 18% путешественников.
Далее идёт Таиланд, в эту страну собираются 17%. Третье место занимают Объединённые Арабские Эмираты с 16%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru.
Среди российских курортов популярнее всех Красная Поляна. Туда приобрели туры 26% тех, кто запланировал поездки по стране.
Ранее стало известно, что в осенний сезон самым популярным зарубежным туристическим направлением у граждан нашей страны стала Турция. В топ-5 путешествий по России вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.