Более 50% российских туристов планируют зимой отдыхать у моря

Наиболее популярным направлением стал Египет. Туда хотят поехать 18% путешественников.

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Далее идёт Таиланд, в эту страну собираются 17%. Третье место занимают Объединённые Арабские Эмираты с 16%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru.

Среди российских курортов популярнее всех Красная Поляна. Туда приобрели туры 26% тех, кто запланировал поездки по стране.