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1 час назад

Исследование: более 50% российских туристов планируют зимой отдыхать у моря

Говорит Москваиещё 2

Наиболее популярным направлением стал Египет. Туда хотят поехать 18% путешественников.

Более 50% российских туристов планируют зимой отдыхать у моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Далее идёт Таиланд, в эту страну собираются 17%. Третье место занимают Объединённые Арабские Эмираты с 16%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru.

Среди российских курортов популярнее всех Красная Поляна. Туда приобрели туры 26% тех, кто запланировал поездки по стране.

Ранее стало известно, что в осенний сезон самым популярным зарубежным туристическим направлением у граждан нашей страны стала Турция. В топ-5 путешествий по России вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.

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