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1 час назад

Власти Украины отказались пускать журналистов в Херсон

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что власти страны пока не будут пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

Власти Украины отказались пускать журналистов в Херсон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон», — сказал Зеленский. По его словам, необходимо «разминировать хотя бы базовые коммуникации», а также «проверить основные объекты».

10 ноября Минобороны России сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

Общество,СВО,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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