Главу российского телеканала уволили за расизм

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин добился увольнения гендиректора телекомпании «Астрахань 24» Ангелины Радченко. Руководителя отстранили за её «расистские и ксенофобские» высказывания. Об этом в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Радченко в своих соцсетях жаловалась на то, что сушёная рыба, которую ей привезли из Ростова, делает из людей «пьющих калмыков». А это негоже для обитателей «славянского Дона».

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash Glenn Carstens-Peters / Unsplash

У себя в соцсетях Радченко рассказала, что отведала рыбца, которого прислали ей в подарок. Однако поутру после угощения сушёной рыбой она стала «похожа на уроженку Яшкульского села» в Калмыкии. Глава местного телевидения возмутилась, почему дары славянской реки делают из обычных людей «коренных обитателей степей, да ещё и пьющих».

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«Минутка милого такого провинциального расизма. "Славянка" Радченко иронизирует про внешность калмыков в довольно грубой форме. <…> На работе она #своихнебросаем, а в реальности считает себя априори лучше калмыков только из-за разреза глаз. А что эти калмыки героически сражаются в СВО, ей по барабану. Она ж "элита". Она и прежде про "быдло и отбросы" высказывалась, а себя с булгаковским профессором олицетворяла», — написали о Радченко авторы телеграм-канала «Федерально значимый регион».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил , что подобные высказывания недопустимы в принципе, а уж для главы правительственной телекомпании они вообще за гранью добра и зла. И потребовал от астраханского губернатора уволить главу телеканала.

«В нынешних условиях — любая попытка расколоть людей по национальному признаку играет на руку только врагу, против которого плечом к плечу героически бьются наши ребята разных национальностей», — объяснил он.

Сама Радченко тем временем удалила пост (что не помешало скриншоту разлететься по соцсетям), а также принесла извинения на сайте телеканала. Она заявила, что и среди её родственников, и среди друзей, и среди коллег есть и будут люди разных национальностей и что она не хотела никого унизить. Радченко извинилась и попросилась не таить обиду, если вдруг кто-то обиделся на её слова. А заодно она возмутилась, что кто-то «раскачивает ситуацию», сделав скриншот из закрытого профиля и извратив его своими комментариями.