Названы наиболее часто перечитываемые россиянами книги

Наиболее часто перечитываемые книги назвали россияне в совместном опросе группы компаний «Литрес» и онлайн-кинотеатра Premier. Результаты исследования оказались в распоряжении ТАСС.

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84 процента респондентов заявили, что возвращаются к уже прочитанным произведениям. В основном, они делают это из-за «особой атмосферы» некоторых книг (61,8 процента).

Самыми перечитываемыми отечественными произведениями стали роман писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (40 процентов), роман в стихах поэта Александра Пушкина «Евгений Онегин» (16) и серия исторических детективов о спецагенте Эрасте Фандорине писателя Бориса Акунина (15).

Среди зарубежных книг лидерами стали произведения британских писателей. Это цикл о волшебнике Гарри Поттере авторства Джоан Роулинг (37 процентов), серия детективов о сыщике Шерлоке Холмсе от прозаика Артура Конан Дойла (26) и роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (23).