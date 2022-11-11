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34 минуты назад

Названы наиболее часто перечитываемые россиянами книги

Мослента

Наиболее часто перечитываемые книги назвали россияне в совместном опросе группы компаний «Литрес» и онлайн-кинотеатра Premier. Результаты исследования оказались в распоряжении ТАСС.

Названы наиболее часто перечитываемые россиянами книги
Фото: Jessica Ruscello / UnsplashJessica Ruscello / Unsplash

84 процента респондентов заявили, что возвращаются к уже прочитанным произведениям. В основном, они делают это из-за «особой атмосферы» некоторых книг (61,8 процента).

Самыми перечитываемыми отечественными произведениями стали роман писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (40 процентов), роман в стихах поэта Александра Пушкина «Евгений Онегин» (16) и серия исторических детективов о спецагенте Эрасте Фандорине писателя Бориса Акунина (15).

Среди зарубежных книг лидерами стали произведения британских писателей. Это цикл о волшебнике Гарри Поттере авторства Джоан Роулинг (37 процентов), серия детективов о сыщике Шерлоке Холмсе от прозаика Артура Конан Дойла (26) и роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (23).

Ранее россияне назвали самых страшных литературный персонажей. Лидерами рейтинга стали демоническое существо Вий из одноименной повести прозаика Николая Гоголя и клоун Пеннивайз из романа «короля ужасов» Стивена Кинга «Оно».

Общество,Евгений Онегин,Николай Гоголь,Борис Акунин,Стивен Кинг,Михаил Булгаков,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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