Несовершеннолетним могут запретить аборты без согласия родителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним лицам в возрасте 15-18 лет без согласия родителей. Об этом говорится в протоколе поручений Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, опубликованном в пятницу.